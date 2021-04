Ein Pfarrer zur Miete: Was wird aus dem Seibelsdorfer Pfarrhaus?

Pfarrer und Kirchen

Autor Timo Lechner

Wenn in Münchaurach mit dem Klosterfrühling am 29. April die Aktion "Leben hält innen Hof" startet, ist das der letzte Schritt des Sanierungsmarathons in der kleinen Gemeinde im Dekanat Erlangen mit seiner Klosterkirche. Die Reihe mit Konzerten, Kino und Kulinarischem hat es in sich: Und die Ideen gehen dem Kirchenmuseumsverein nicht aus.