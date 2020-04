Online-Angebote in Corona-Zeiten: Alle Ideen evangelischer Kirchen in Bayern auf einen Blick

Dekanatsbezirk Bad Tölz:

- Bad Tölz: Die Sonntagspredigt gibt es auf der Homepage zum Lesen.

- Neuhaus (am Schliersee): In der Apostel-Petrus-Kirche in Neuhaus und in der Christuskirche in Schliersee liegen jede Woche und für die besonderen Feiertage jeweils eine Andacht der Pfarrer zum Mitnehmen auf Papier aus - diese Andacht wird nun für jeden Sonntag auch hier auf der Homepage veröffentlicht.

- Tegernsee - Rottach Egern - Kreuth: Als Ersatz für die Sonntagsdienste wird jede Woche ein Video mit einer etwa 15-minütigen Andacht hier online gestellt. Außerdem werden die Andachten in den Kirchen selbst immer Samstag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr in Dauerschleife zu hören sein. Auch ist es möglich, sich den Predigttext per Post oder E-Mail nach Bedarf zuschicken zu lassen. Wenden Sie sich dazu an pfarramt.tegernsee@elkb.de oder hinterlassen Sie telefonisch eine Nachricht unter 08022-4430.

- St. Michael Wolfratshausen: Wöchentlich gibt es hier auf der Webseite der Gemeinde künftig einen "Impuls zum Sonntag" zu lesen.

- Ebenhausen: Auf der Webseite finden Sie hier zu jedem Sonntag Andachten zum Lesen und Herunterladen.

- Holzkirchen: Alle ein bis zwei Tage gibt es Impulse zur eigenen Andacht unter "ANgeDACHT" auf der Website. Online-Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen finden Sie auf dem eigenen YouTube-Kanal "Zachäus-Online".

Dekanatsbezirk Freising:

- Evangelische Gemeinde Erding: Eine tägliche Andacht gibt es hier über einen eigenen YouTube-Kanal.

- Markt Schwaben: Eine wöchentliche Online-Predigt zum Anhören und Lesen gibt es hier auf der Webseite.

- Neufahrn und Hallbergmoos: Gottesdienst zum Anschauen hier auf dem eigenen YouTube-Kanal.

- Christi-Himmelfahrtskirche Freising: Segen und Zuspruch hier per YouTube.

- Moosburg: Zum Sonntag gibt es eine Bibelauslegung hier auf der Webseite der Kirche.

Dekanatsbezirk Fürstenfeldbruck:

- Christuskirche Gauting: Jeweils am Mittwoch und Sonntag werden Andachten als Audiodateien hier auf die Webseite hochgeladen zum Anhören.

- Herrsching Wörthsee Seefeld: Ein "Gottesdienst to Go" kann hier auf der Webseite als pdf-Datei heruntergeladen werden.

- Planegg-Stockdorf: Eine sonntägliche Andacht gibt es hier auf der Webseite im pdf-Format zum Download.

Dekanatsbezirk Rosenheim:

- Grafing - Aßling - Glonn: Sie haben die Möglichkeit, einen "Lesegottesdienst" hier auf der Homepage der Gemeinde herunterzuladen.

- Bad Endorf: Ein "Psalmgebet zum Sonntag" ist als Video hier auf der Webseite zu sehen.

- Bruckmühl mit Feldkirchen-Westerham: In einem extra Video stellt die Gemeinde hier auf der Webseite alle aktuellen Aktivitäten vor und auch an Gottesdiensten kann per Video hier über den eigenen YouTube-Kanal "teilgenommen" werden.

- Bad Aibling / Bad Feilnbach: Hier gibt es auf der Homepage Predigten zum Anhören, Nachlesen und Anschauen.

- Prien: Einen Videogottesdienst zum Sonntag gibt es hier auf einem eigenen Youtube-Kanal der Gemeinde. Zudem ist ein "Heftchen für die Karwoche" geplant, in dem Passionsandachten der Pfarrer veröffentlicht und in Seniorenheime, Krankenhäuser und allgemein verteilt und ausgelegt werden sollen.

Dekanatsbezirk Traunstein:

- Freilassing: Auf der Webseite gibt es eine Rubrik "Gute Nachrichten zu Zeiten von Corona", in der verschiedenste Ideen geteilt werden.

- Marquartstein: Geistliche Impulse gibt es hier zum Anhören auf der Hompepage.

- Mühldorf a. Inn: Gottesdienste werden im Video-Format hier auf der Webseite dargestellt.

- Christuskirche Trostberg: Einen YouTube-Gottesdienst aus Trostberg sehen Sie hier.

- Traunstein: Unter dem Motto "Wort-Bild-Klang – Andachten aus der Auferstehungskirche Traunstein zu den österlichen Feiertagen" finden Sie auf der Webseite hier ab Gründonnerstag Andachten im Videoformat.

- Töging und Neumarkt-St. Veit: Eine Übersicht über die Online-Gottesdienste gibt es immer aktuell hier auf der Webseite.

- Waldkraiburg: Angeboten wird eine "Online-Bibel-Stunde zur Passions- und Ostergeschichte aus dem Markusevangelium". In den drei Wochen vor Ostern wird zum Wochenbeginn eine E-Mail mit einer Leseaufgabe mit Fragen und Impulsen verschickt und anschließend ist Austausch per E-Mail möglich. Alle Informationen zur Aktion gibt es hier.

Dekanatsbezirk Weilheim:

- Berg am Starnberger See: Virtueller Gottesdienst mit Predigt hier auf der Webseite als Video und zum Nachlesen.

- Pauluskirche Kaufering: Videos auf eigenem YouTube-Kanal mit Live-Übertragung gibt es hier.

- Schongau / Peiting-Herzogsägmühle: Die evangelischen Kirchengemeinden Schongau und Peiting-Herzogsägmühle veröffentlichen gemeinsam Andachtsvideos an Sonn- und Feiertagen. Sie sind hier auf der Homepage zu finden.

- Der ökumenische Jugendkreis Landsberg feiert am 28. März einen ökumenischen Gottesdienst in digitaler Form auf YouTube und anderen Kanälen.

- Oberammergau: Die Kirchengemeinde stellt die Gottesdienste per Live-Stream hier ins Internet.

- Starnberg: Eine Predigt im Videoformat finden Sie hier auf der Webseite.

- Weilheim: Gottesdienste online zum Anschauen sind hier zu finden, außerdem gibt es die Liedtexte als Download.