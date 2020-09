Landessynode 2020 in Geiselwind: Daten und Fakten

Tag der Autobahnkirchen

Autor Joachim Fildhaut

Autobahnkirchen seien wichtige "Tankstellen für die Seelen der Menschen", sagt Manuela Strohofer von der Autobahnkirche Geiselwind. Ihr Gotteshaus an der A3 ist eines von 47 in Deutschland, an denen am 22. Juli der Aktionstag der Autobahnkirchen begangen wird.