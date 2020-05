Lindauer Jugendkirche und Gemeinden bekommen neues kirchliches Zentrum "KIEZ"

Auf der Baustelle vor der Lindauer Christuskirche stapeln sich allerlei Handwerkerutensilien. Betonmischmaschine, Kreissäge, Kran und tonnenweise Erde stehen und liegen auf dem Baugelände. Doch in den vergangenen Monaten hat sich seit dem Abriss des alten Gemeindehauses an gleicher Stelle einiges getan in Lindau am Bodensee in Sachen neues kirchliches Zentrum.

"Eigentlich wollten wir jetzt im Mai die Grundsteinlegung feiern", sagt der geschäftsführende Pfarrer Thomas Bovenschen. "Eigentlich", wenn nicht die Corona-Pandemie und die derzeit geltenden Einschränkungen und Regeln für größere Veranstaltungen gewesen wäre. "Jetzt suchen wir nach Alternativen, wie wir die Grundsteinlegung unter den derzeitigen Bedingungen doch noch irgendwie demnächst feiern können", sagt Bovenschen.

Schließlich will man einer breiteren Öffentlichkeit zeigen, was sich hier seit ein paar Monaten schon getan hat und bis 2021 fertig werden soll: ein helles, barrierefreies und energetisch modernes Gebäude für die drei Kirchengemeinden St. Stephan-Christuskirche, St. Verena-Versöhnerkirche und St. Johannes Wasserburg sowie die Jugendkirche luv mit einem multifunktionalen Veranstaltungsraum und einem gemeinsamen, zentralen Pfarramt sowie Gemeinderäume für die St. Stephan-Christuskirche.

Ein offener und bunter Stadtteil für Jung und Alt

Und auch der Name ist programmatisch: "KIEZ" soll es heißen und steht für "Kirchliches Evangelisches Zentrum". "Es sollte bewusst kein angepasster Name sein, schließlich soll das neue Zentrum ein offener und bunter Stadtteil für Jung und Alt sein, in dem man sich wohlfühlt, engagiert und einfach selbst ein Teil davon ist", sagt Jugendkirchen-Pfarrerin Johanetta Cornell. Und die 18-Jährige Caro Reutin vom luv-Vorstandsteam sagt: "Wir freuen uns auf das Kiez, weil wir da coole Projekte veranstalten und neue Leute kennenlernen können."

Die Jugendkirche gibt es schon länger, entstanden ist sie 2013. Damals hatten die Kirchengemeinden in Lindau ihre Gemeindestruktur umgebaut. Jeweils zwei Gemeinden wurden zu einer zusammengelegt. Die Jugendkirche wurde zu einem eigenen Bereich, der gemeindeübergreifend arbeitet. Der Name "luv" stammt dabei aus der Seglersprache. Er bezeichnet die dem Wind zugewandte Seite des Bootes. Für den Rückenwind in der jungen Kirche Lindau sorgen vor allem die jungen Leute selbst.

"Alle Angebote, die es hier gibt, werden von den Jugendlichen entwickelt", sagt Jugendkirchen-Pfarrerin Johannetta Cornell.

Offen und transparent soll auch das neue Gebäude werden, in dem man durch viel Glasfassade drinnen und draußen sehen kann, was jeweils auf der anderen Seite geschieht - gemäß der Formensprache des international renommierten Architekturbüros Marte.Marte aus dem österreichischen Feldkirch, das den ersten Platz für den dafür ausgeschriebenen Wettbewerb und seine Pavillon-Idee gewonnen hatte, sagt Pfarrer Bovenschen.