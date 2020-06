Das berichten Gemeinden aus dem Kirchenkreis Nürnberg über ihre Erfahrungen mit Internet-Formaten

Wie häufig werden Gottesdienste online angesehen?

Martin Lettenmeier hat über Google Analytics aussagekräftige Zahlen: Die bisherigen Gottesdienste seien rund 6.000 Mal geklickt worden, über 600 Stunden hätten Menschen insgesamt zugesehen, die durchschnittliche Verweildauer habe neun Minuten betragen. Allein der Ostersonntags-Gottesdienst habe rund 750 Klicks erreicht.

Erstes Fazit der Pfarrerin nach wenigen Wochen Onlinegottesdienst-Erfahrung: "Für das Videoformat muss es kürzer und knackiger sein. Spätestens am Mittwoch wird aufgenommen, um genügend Zeit zur Bearbeitung zu haben. Für die Ferien muss ich vorproduzieren. Viele Mitglieder der Kirchenfamilie schauen aufgrund der Maskenpflicht lieber den Videogottesdienst."

Wichtig für die Zukunft sei, weiterhin vielfältig in und mit der Kirchenfamilie unterwegs zu sein, in traditionellen Gottesdiensten, in neuen Formen, Outdoor-Angeboten und digital. Und: Corona habe deutlich gemacht, wie wichtig die Beziehung zum Pfarrer vor Ort ist.

Nächte um die Ohren geschlagen

Im benachbarten Langenaltheim meisterte Pfarrer Christof Meißner die Herausforderungen, Gottesdienste im Internet zu feiern, vor allem mit hohem zeitlichen Aufwand.

"In den ersten Wochen war ich für jedes Video mindestens eine ganze Nacht am Arbeiten. Das lag daran, dass ich mich selber mit dem englischsprachigen PC/Mac-Programm zum Beispiel mit Hilfe von YouTube-Tutorials vertraut machen musste. Ehrenamtliche standen für diese PC-Arbeit leider nicht zur Verfügung, was am ländlichen Langenaltheim liegen kann oder an dem Umstand, dass ich erst seit Januar 2020 in der Gemeinde tätig bin und daher noch nicht alle potentiellen Mitarbeiter kenne", meint Meißner.

Technische Ausstattung

Bisher habe man nur wenig finanziellen Aufwand betriebe, sei aber noch am Suchen für ein Konzept. Der Kauf eines Camcorders für rund 200 Euro hatte sich als mittlerer Flop erwiesen, da Handy-Kameras immer besser sind. Stative wurden für etwa 80 Euro, ein Richtmikrofon für 200 Euro, ein Streaming-Software-Abo für zirka 40 Euro im Monat gekauft.

Eine Herausforderung sei es auch gewesen, mit YouTube, Instagram und Facebook klarzukommen: "Hier könnten wir noch bessere Arbeit machen (zum Beispiel beim Verlinken von YouTube-Videos)."

Begeistert ist Meißner vom Feedback: "Ein solches Echo an Lob, Ermutigung und Komplimenten habe ich in meiner Zeit als Hauptamtlicher seit 2013 noch nie erlebt. Vor allem begeisterte Senioren haben sich bei mir am Telefon gemeldet. Dazu kommt wahrscheinlich, dass viele das überhaupt nicht erwartet hätten. "

Senioren-Nachmittag online

Viele Enkelkinder hätten ihren Großeltern extra YouTube auf dem Fernseher oder dem Laptop eingestellt. Mehrfach sei die Anfrage gekommen, ob man weiterhin die Gottesdienste für diejenigen aufnehmen könnte , die auch nach der Corona-Krise nicht in die Kirche kommen können. Zudem gebe es einen Senioren-Nachmittag online, bei dem eine Ehrenamtliche Geschichten vorliest.

Eine Lehre sei, dass das Medium Internet und Social Media auch eigene Inhalte erfordert: Lieber kürzere Andachten und kleine Impulse. Ganze Gottesdienste von 40 Minuten würden zwar auch von einzelnen angesehen, erreichten aber nicht die Masse. Eine negative Seite: der immense Zeitaufwand.

Für die Zukunft nimmt Christof Meißner einige Erkenntnisse mit: "Wer wagt, gewinnt! Wir setzen die Videos in Form von Gottesdienst-Mitschnitten fort und beraten über ein Angebot für komplette Streaming. Wir haben gemerkt, dass wir im Internet noch einmal andere Leute erreichen, die wir sonst nicht erreicht hätten. "