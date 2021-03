Synodaler Nils Fabian Meissner über die Zukunft der Kirche

Nils Fabian Meissner über die Zukunft der Kirche

"Ich glaube, wenn wir wirklich Kirchenaustritte stoppen wollen, müssen wir viel mehr zu den Menschen gehen. Wir müssen deutlich diakonischer arbeiten. Wenn wir Menschen dazu bewegen wollen, bei uns zu bleiben, müssen wir Kirche und Diakonie radikal zusammendenken, wie es der PuK-Prozess auch schon initiiert."

"Im Moment bedienen wir eine kleine Zahl von sehr kirchentreuen, sehr aktiven Mitgliedern, was auch einen hohen Wert an sich hat. Aber ich glaube der Schatz, den wir heben können, von den Menschen, die wir nur an Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen sehen, ist sehr groß. Die haben auch Bedürfnisse, die wir im Moment aber glaub ich nicht befriedigen und nicht da abholen, wo sie stehen. Das ist ein Thema, das mich sehr umtreibt."

"Ich bin diese Amtsperiode das erste Mal im Finanzausschuss und habe gemerkt: Da sind schon Gelder gebunden, wo ich mir denke: Das können wir uns nicht mehr lange so leisten."