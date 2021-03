Wie geht es weiter mit der Diakonenstelle in Dachau?

Errungenschaften und Aufgaben der Diakonenstelle in Dachau

Die Kürzungsbeschlüsse von EKD und ELKB stoßen vielerorts auf Bedauern oder Unverständnis. Aus der Arbeit des Versöhnungskirchen-Teams sind seit 1985 markante Projekte entstanden: die Internationale Jugendbegegnungsstätte zählt dazu genauso, wie die Stiftung Wings of Hope oder das Gedächtnisbuch "Namen statt Nummern".

Zu den aktuellen Aufgaben des Diakons gehören neben Gruppenführungen für Schulklassen, Gottesdiensten und Veranstaltungsplanung für Ausstellungen und Zeitzeugengesprächen beispielsweise auch die Betreuung der beiden internationalen Freiwilligen der "Aktion Sühnezeichen Friedensdienste" (ASF), der Kontakt zur Initiative "!Nie wieder - Erinnerungstag im deutschen Fußball" und Einzelführungen jugendlicher Straftäter im Rahmen der Jugendgerichtshilfe.

Der letzte Bereich ist der neueste im Portfolio der Versöhnungskirche. Per gerichtlicher Weisung mussten allein zwischen Juni und Oktober 2020 etwa 30 Jugendliche und junge Erwachsene Einzelführungen über die KZ-Gedenkstätte absolvieren, weil sie mit rechten Parolen und NS-Verharmlosung in den Social Media aufgefallen waren. Diese Führungen übernimmt die Ökumenische Besucherbegleitung, die mit dem neuen Diakon der Versöhnungskirche, Frank Schleicher, einen ausgebildeten "Berater gegen Rechtsextremismus" mit langjähriger Erfahrung in der Präventionsarbeit an Bord hat.

Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten: Einsparungen "extrem bedauerlich"

Diese Aufgabe könne nicht durch staatliche Stellen übernommen werden, sagt Karl Freller, Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten. "Dafür braucht man das Seelsorgegeheimnis", betont der Landtagsvizepräsident. Seelsorge bräuchten auch die "normalen" Gedenkstättenbesucher, deren Zahl in den letzten zehn Jahren von 600.000 auf knapp eine Million gestiegen sei: "Von Seiten der staatlichen Gedenkstätte können wir zeigen, führen, erklären. Aber wir können nicht Fragen nach Schuld, Sühne und Gott beantworten." Dass die Landeskirche "ausgerechnet an dieser zentralen Stelle" einsparen wolle, obwohl nicht nur die Nachfrage nach Gedenken ungebrochen sei, sondern auch die Zunahme von rechtsextremen Haltungen in der Gesellschaft, hält Freller für "extrem bedauerlich".

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste hoffte auch künftig auf Zusammenarbeit

Auch bei "Aktion Sühnezeichen Friedensdienste" ist Betroffenheit zu hören. Jedes Jahr entsendet der Verein zwei internationale Freiwillige nach Dachau, aus Polen, der Ukraine, Großbritannien und vielen anderen Ländern. Ihre Einarbeitung an der Versöhnungskirche sowie ihre Begleitung auch bei Alltagsfragen gehört zu den Aufgaben des Diakons. Für ASF-Referent Thomas Heldt hat die Kooperation mit Dachau "eine sehr große Bedeutung ". Seit Gründung der Versöhnungskirche seien Freiwillige dort im Einsatz und könnten sich – anders als an anderen Einsatzorten - neben den politischen auch mit theologischen Fragen auseinandersetzen. Der Verein sei dankbar "für die seit Jahren hervorragende Begleitung unserer Freiwilligen in der Versöhnungskirche". Man hoffe, dass diese gute Zusammenarbeit auch in Zukunft möglich bleibe.

Initiative "Erinnerungstag im deutschen Fußball": Kirche braucht Fanprojekt

Nach einem Gottesdienst am 27. Januar 2004 ist in der Versöhnungskirche die Initiative "!Nie wieder – Erinnerungstag im deutschen Fußball" gegründet worden. Den Anstoß dazu gaben Klaus Schultz, bis Mai 2020 Diakon der Versöhnungskirche, und sein Namensvetter Eberhard Schulz, ebenfalls Diakon und 30 Jahre lang Kuratoriumsmitglied.

Die Anfänge des Fußballprojekts waren mühsam, doch heute ist "!Nie wieder" in allen rund 60 Fanprojekten der 1. und 2. Bundesliga verwurzelt. Fußballclubs wie der FC Bayern haben die Erinnerung an ihre in der NS-Zeit verfolgten Mitglieder ins Vereinsleben aufgenommen.

Organisatorisch ist die Initiative noch immer an die Versöhnungskirche angedockt: Zuständig: der Diakon. Ob das Fußballprojekt die Versöhnungskirche noch braucht? "Die Kirche braucht "!Nie wieder", entgegnet Eberhard Schulz.

Der Sprecher der Initiative beschreibt die Strahlkraft des Projekts: "Wenn am 27. Januar, dem Holocaustgedenktag, die Stadiondurchsage auf St. Pauli erschallt, dann weiß der Ultra über seinen Fanclub, dass das aus der Versöhnungskirche Dachau kommt." Dass heute jedes Fanprojekt , das etwas auf sich hält, nach Dachau, Majdanek, Auschwitz oder bis nach Israel fahre, sei dank der Initiative "Nie wieder!" selbstverständlich. Mit dem "Erinnerungstag im deutschen Fußball" habe die Versöhnungskirche eine große demokratische Bewegung im Fußball angestoßen.

Holocaust-Überlebende: Streichung der Stelle wäre schlimmes Signal

Auch die Holocaust-Überlebenden Walter Joelsen, evangelischer Pfarrer, und Ernst Grube melden sich in Sachen Dachau zu Wort. Er sei besorgt über die Pläne der ELKB, dort die Diakonenstelle nicht weiterzufinanzieren, schreibt der 88-jährige Grube in einem Brief an die Präsidentin der Landessynode. "Gerade heute, wo der Rechtsextremismus immer stärker und brutaler wird, wäre die Streichung ein schlimmes Signal", so der Präsident der Lagergemeinschaft Dachau.

Auch Pieter Diez de Loos, Sohn des ehemaligen Dachau-Häftlings Dirk de Loos, sowie das Comité International de Dachau (CID) haben eine schriftliche Stellungnahme abgeben. CID-Präsident Jean-Michel Thomas betonte, die Versöhnungskirche sei einer der Hauptakteure der Gedenkgemeinschaft und damit "ein wesentliches Element der KZ-Gedenkstätte Dachau und ihrer internationalen Bekanntheit". Die drohenden drastischen Kürzungen ihrer personellen und finanziellen Ressourcen seien "zum Nachteil einer Erinnerungsarbeit, die notwendiger ist denn je", so Thomas.

Das Internationale Dachau-Komitee versteht sich als Sprachrohr aller ehemaligen Dachau-Häftlinge aus 37 Ländern. Zusammen mit der Lagergemeinschaft Dachau setzte es sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs für eine Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau ein. Der Dachau-Überlebende und frühere CID-Präsident Dirk de Loos zählt zu den Initiatoren der Versöhnungskirche.

Stimmen aus Politik und Zivilgesellschaft für die Diakonenstelle in Dachau

Zahlreiche Menschen aus Kommunalpolitik und Zivilgesellschaft haben sich mit Briefen an die Landeskirche gewandt und für den Erhalt sowie die Weiterfinanzierung der Diakonenstelle plädiert. Ob Junge Union Dachau, Mitglieder der Grünen, Dachauer Oberbürgermeister oder Vertreter des Runden Tischs gegen Rassismus, der Stiftung Internationale Jugendbegegnung oder Aktion Sühnezeichen Friedensdienste: Der Tenor der Statements lautet, dass neben dem Pfarrer auch der Diakon unverzichtbar ist, weil nur durch ihn alle Arbeitsbereiche, in die die Versöhnungskirche in Dachau und bundesweit eingewoben ist, erhalten bleiben können.

Sie alle unterstützen durch ihre Voten den Antrag, den der frühere Versöhnungskirchen-Diakon Klaus Schultz gemeinsam mit Walter Joelsen und weiteren Unterzeichnern an die Landessynode gestellt hat. Die Forderung: Verstetigung der Diakonenstelle als 1,0-Stelle im Landesstellenplan.

Doch an diesem Punkt beginnt die Diskussion, sich im Kreis zu drehen: Denn die beiden Stellenhälften waren, sind und bleiben ja im Stellenplan bestehen. Nur wird, so die Landeskirche, ab 2024 nicht mehr genug Geld da sein, um den Amtsinhaber zu bezahlen.