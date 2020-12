2.12.2020

Amokfahrt in Trier

Kirchen trauern um Opfer von Trier

Am Dienstag sterben in Trier fünf Menschen bei einer Amokfahrt eines 51-Jährigen. Nun haben sich die Vertreter der beiden großen Kirchen in Deutschland zu Wort gemeldet und ihre Bestürzung über die Tat Ausdruck verliehen.