6 Weihnachtslieder mit Noten zum Ausdrucken

1. O Tannenbaum

Melodie: Volksweise, Text: Ernst Anschütz

Der Klassiker unter den Weihnachtsliedern - auch wenn das mit den grünen Blättern nie so recht passen will. Harmoniefreunde an Gitarre, Klavier & Co. schaffen es, alle Akkorde unterzubringen. Für Anfänger reichen auch zwei: Einfach nur F und C spielen (C7 ist Kür, keine Pflicht), die übrigen Drei- oder Vierklänge überspringen. An die Instrumente und los geht's!

Tipp für Fortgeschrittene: In doppelter Geschwindigkeit kann aus "O Tannenbaum" eine schmissiger Rocksong werden.