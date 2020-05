Ausstellungen ausleihen: Tipps für Gemeinden und Bildungseinrichtungen

Ausstellung über den Theologen Dietrich Bonhoeffer

Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) gilt als einer der wichtigsten Vertreter des christlichen Widerstandes im Nationalsozialismus. Sein Tod im KZ Flossenbürg in Bayern jährt sich am 9. April 2020 zum 75. Mal. Die Leih-Ausstellung zu Dietrich Bonhoeffer schildert Leben und Werk des evangelischen Pfarrers. Die Wanderausstellung bietet einen multimedialen Zugang: Über QR-Codes können die Nutzer im Internet weitere Informationen abrufen - darunter Ton- oder Videodokumente.

Schweizer! Ausländer! Hetzer! Friedensstörer! - Ausstellung über Karl Barth

Vor 50 Jahren starb einer der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts: Karl Barth (1886-1968). Der Reformierte Bund widmet ihm mit Unterstützung der Evangelischen Kirche in Deutschland aus diesem Anlass eine Wanderausstellung. Sie präsentiert auf 16 Tafeln das Leben und Wirken des Schweizers - angefangen bei Kindheit und Schullaufbahn über seine Zeit als Professor in Göttingen und Münster bis hin zu seinem Blick auf den Ost-West-Konflikt oder die Ökumene. 13 Exemplare der Ausstellung sind derzeit in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden unterwegs. Bis Jahresende soll sie in rund 150 Gemeinden zu sehen sein.

Kinder spielen überall - Fotoausstellung über Flüchtlingskinder

Um Familien auf der Flucht geht es in der Ausstellung "Kinder spielen überall" des Vereins Asyl in der Kirche Berlin. Zu sehen sind 20 Fotografien des Journalisten Tim Lüddemann, die er 2015/2016 bei einer Reise durch die Balkanländer aufgenommen hat. Zu einer Zeit, in der Tausende Menschen Schutz in der Europäischen Union suchten, dokumentierte er das Schicksal der Kinder, die die Situation am schwersten verarbeiten konnten - und doch immer einen Ort zum Spielen fanden. Die Ausstellung kann kostenlos ausgeliehen werden.