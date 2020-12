Deutscher Krimipreis geht an Zoe Beck mit "Paradise City"

Der Deutsche Krimipreis 2020 für die besten Neuerscheinungen deutscher Autorinnen und Autoren geht an die Berliner Schriftstellerin Zoë Beck für ihren düsteren Zukunfts-Thriller "Paradise City". Den zweiten Platz der undotierten Auszeichnung vergab die Jury aus Krimikritikern und Buchhändlerinnen an Max Annas für "Der Fall Melchior Nikoleit", der sich um den Mord an einem Punker in Jena zu DDR-Zeiten dreht, wie das Bochumer Krimi Archiv erklärte. Frank Göhre kam mit "Verdammte Liebe Amsterdam" auf Platz drei.



Internationale Gewinnerin des Deutschen Krimipreises ist den Angaben zufolge die schottische Krimiautorin Denise Mina mit ihrem Roman "Götter und Tiere" aus der Reihe um die Glasgower Kriminalermittlerin Alex Morrow. Den zweiten Platz belegt der australische Schriftsteller Garry Disher für den Band "Hope Hill Drive" aus der Constable Hirschhausen-Reihe. Platz drei geht an den Südkoreaner Young-ha Kim für "Aufzeichnungen eines Serienmörders". Eine öffentliche Preisverleihung findet in diesem Jahr nicht statt.



Mit dem Deutschen Krimipreis werden seit 1985 alljährlich Autorinnen und Autoren für Romane gewürdigt, in denen sie dem Genre literarisch gekonnt und inhaltlich originell neue Impulse geben.