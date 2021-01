Dirndl und Gemütlichkeit - ein bayerisch-jüdisches Kulturgut?

Dass sich das Dirndl vom bäuerlichen zum gesellschaftlichen Modegewand gemausert hat, liegt auch an den Brüdern Wallach. Die Schneider machten es salonfähig. Und im 3.Reich durften jüdische Bürgerinnen und Bürger keine Tracht mehr tragen. Genau deshalb zieht der junge, in München lebende Asaf Erlich so gerne seine Lederhosen an.