Holocaust-Gedenktag unter Corona-Bedingungen

"Die Juden wurden ghettoisiert und 1942 in der Nähe der Stadt erschossen", vermerkt die deutsche Wikipedia lapidar. Die jiddische Version des Online-Lexikons weiß mehr: "Am 26. August 1942, um 2.30 Uhr, begann die deutsche Polizei, die Juden aus ihren Häusern zu vertreiben. Sie teilten sie in Gruppen von 120 Personen auf, verfrachteten sie in Güterwaggons und deportierten so 2000 Juden in das Vernichtungslager Belzec." Von den 10.000 Juden Czortkóws lebten nach dem Krieg nur noch 80, berichtet Leah Hasson am Telefon. Dass sie und ihre Mutter der Hölle entkamen, ist wie ein Wunder. Auf welchen fürchterlichen Pfaden, durch polnische Wälder und galizische Baumwollfelder, in Höhlen oder einem Schweinestall, das lässt sich nicht in wenigen Zeilen schildern.

Als Feiglinge verachtet

Über ein Flüchtlingslager in Breslau kamen sie am 11. August 1948 in Palästina an, mitten hinein in den Israelischen Unabhängigkeitskrieg. An ihre Kindheit im Kibbuz Mizra hat Leah Hasson gemischte Erinnerungen. Es hallen auch Verletzungen nach: Die Überlebenden aus Europa stießen zunächst auf wenig Verständnis. "Die Sabras, die in Palästina geborenen Israelis, ich will nicht sagen: sie hassten, aber sie verachteten uns", sagt Hasson. "Sie beschimpften uns als Feiglinge, warfen uns vor, wir hätten nicht gekämpft, uns nicht verteidigt."

"Corona werden wir überleben, so oder so", sagt Leah Hasson. Und vielleicht helfe die Pandemie ja dabei, "dass ein paar Menschen verstehen, dass es keine Ansprüche darauf gibt, dass alles immer gut und perfekt ist. Ich war als Kind auch eine verzogene, verwöhnte kleine Prinzessin, so hübsch und so klug – und plötzlich war ich im Ghetto."

Wenn es damals geschehen ist, kann es wieder passieren, weiß die Überlebende Leah Hasson. "Wenn ich Flüchtlinge sehe, Arme, Hungrige, Leidende – dann bin ich eine von ihnen und fühle mich ihnen verbunden", sagt sie. "Wir sollten uns vor der Gier und der Ignoranz hüten. Ich habe keine lange Zukunft mehr vor mir, aber die Zeit, die mir noch bleibt, will ich nutzen, um daran zu erinnern."