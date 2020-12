Populäre Irrtümer über das Weihnachtsfest

Kein Wunder, dass eine steigende Zahl von Kindern gar nicht mehr weiß, worum es an Weihnachten eigentlich geht. Immer dicker und schier undurchdringlicher werden die Schichten an Kulturmüll auf dem Fest der Menschwerdung Jesu.

Fangen wir mit jener Figur an, die das Weihnachtsfest am nachhaltigsten für sich geentert hat: Ein dicker, rotbackiger Typ mit rotem Mantel, der am Nordpol wohnt und in der Weihnachtsnacht mit einem Rentierschlitten umherfliegt, um Geschenke für die Kinder in aller Welt zu verteilen. Seine Rentiere haben Namen, und für eins davon gibt's sogar ein Lied, das als Big-Band-Adaption in der Adventszeit aus allen Ritzen quillt: "Rudolph, the Red Nosed Reindeer".

Länder und Kulturen haben ihre eigenen Weihnachtstraditionen geschaffen

Warum der ganze Quatsch? Weingartner zeigt auf, dass sich alle möglichen Länder und Kulturen über die Jahrhunderte ihre eigenen Weihnachtstraditionen gebacken haben. Manche Ideen gingen wieder unter, manche, wie die vom Weihnachtsmann, verselbstständigten sich bis ins Abstruse. Seinen Ursprung hat der Weihnachtsmann in den eingebürgerten Bräuchen niederländischer USA-Auswanderer, bei denen aus "Sinterklaas" (Nikolaus) irgendwann "Santa Claus" wurde, ein Nikolausklon ohne Bischofsmütze und Mitra.

Sein Aussehen und seine seltsamen Gepflogenheiten bekam der US-Weihnachtsmann dann 1823 in dem anonymen Gedicht "The night before christmas". In Deutschland war der Maler Moritz von Schwind mit seinem "Herrn Winter" genreprägend.

Weihnachten: Coco-Cola hat "Santa Claus" populär gemacht, aber nicht erfunden

Die Coca-Cola-Werbung machte "Santa Claus" zwar weltweit populär, hat aber den Weihnachtsmann nicht erfunden, und, das nur der Vollständigkeit halber, am Nordpol wohnt er auch nicht. Diese beiden Irrtümer fallen freilich bei der ganzen Weihnachtsmann-Verirrung kaum noch ins Gewicht.