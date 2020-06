Für Gottesdienste gelten ab sofort neue Corona-Regeln

Weltflüchtlingstag am 20. Juni

Autor Pat Christ

Die Corona-Pandemie trifft auch Flüchtlinge in Deutschland hart: Asylverfahren ziehen sich in die Länge. 14 Tage Quarantäne können direkt in die Arbeitslosigkeit führen. In der Krise bröckelt die Solidarität mit Geflüchteten, befürchtet Pro Asyl.