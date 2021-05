"Ich bin Sophie Scholl": Leben der Widerstandskämpferin auf Instagram in Echtzeit dargestellt

Das Projekt "Ich bin Sophie Scholl" lässt User*Innen auf Instagram die zehn letzten Monate der NS-Widerstandskämpferin hautnah miterleben. Anlässlich des 100. Geburtstags von Sophie Scholl (1921-1943) wird auf der Social-Media-Plattform die Zeit ihrer Ankunft in München bis zu ihrer Verhaftung ebendort in Echtzeit erzählt.

Scholl wird dabei von Schauspielerin Luna Wedel verkörpert. Der Kanal zeigt aber auch originale Fotos, Nachrichten oder Propagandamaterial aus der Zeit des Nationalsoszialismus.

Projekt "Ich bin Sophie Scholl"

Das Projekt, eine Kooperation von BR und SWR, startet am 4. Mai - dem Tag, an dem die 21-jährige Sophie Scholl für den Beginn ihres Studiums in die bayerische Landeshauptstadt reiste. In den kommenden zehn Monaten soll ihr Leben an der Universität und ihr Widerstand in der Weißen Rose thematisiert werden.

Auch Persönliches, wie ihre Liebesbeziehung mit Fritz Hartnagel, der als Offizier in Russland stationiert ist, ist Teil der Geschichte. Grundlage für das Projekt waren unter anderem Briefe und Aufzeichnungen von Sophie Scholl, die diesen persönlichen Einblick ermöglichen.

Sophie Scholl "postet" auf Instagram zehn Monate über ihr Leben

Der Instagram-Kanal @IchbinSophieScholl bietet dabei einen sehr lebendigen Einblick in das Leben der jungen Frau, die zum Sinnbild des Widerstands gegen die Nationalsozialisten geworden ist. Einmal in der Woche postet der Kanal übrigens einen Rückblick, falls man es nicht schafft, an jedem Tag beim Kanal vorbeizuschauen.