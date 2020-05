digitalekirche – Sechs Tipps für die Digitalisierung in kirchlichen Einrichtungen

Die Digitalisierung der Kirche ist auf einem guten Weg: So lautete das Fazit der Synodentagung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Dresden. Wie der EKD-Medienbischof Volker Jung berichtete, gab es einige Fortschritte im Prozess "Kirche im digitalen Wandel". Vor einem Jahr hat die EKD beschlossen, rund 2,2 Millionen Euro in die Digitalisierung zu stecken. Neben einem Innovationsfonds in Höhe von einer Million Euro wurden – neben der Stabsstelle Digitalisierung mit Christian Sterzik – zwei weitere Stellen geschaffen, die sich um Verwaltungs- und IT-Strukturen sowie eine ethisch-theologische Reflexion des Themas kümmern sollen.

In den kommenden Monaten soll eine Übersicht der "digitalen Landschaft" entstehen. Das ist bitter nötig. Denn wer sich mit dem Thema Digitalisierung in kirchlichen Einrichtungen beschäftigt, wird schnell feststellen, dass EKD, Landeskirchen, Gemeinden und kirchliche Einrichtungen sehr unterschiedlich aufgestellt sind.

Bayerische Landeskirche: Reformprozess und "Digitaler Raum"

Die bayerische Landeskirche – um nur ein Beispiel zu nennen – hat im Rahmen des Reformprozesses "Profil & Konzentration", der 2016 begonnen wurde, auch ein Arbeitspaket mit dem Titel "Digitaler Raum" gebildet. Thinktanks sammelten Ideen – darunter etwa die Gründung eines digitalen Entwicklungslabors, die Programmierung einer App für die "digitale Mitgliedschaft" oder die Entwicklung von Open-Source-Software.

Ganz anders in Württemberg. Hier hat die Landeskirche 2017 eine "digitale Roadmap" mit einem strategischen Fahrplan für die Digitalisierung der Landeskirche erarbeitet. Mit Tagungen, einer Kommunikationskampagne und diversen konkreten Maßnahmen soll hier eine Arbeitsgruppe die Digitalisierung vorantreiben.