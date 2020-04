Extra-Ausgabe von "Checker Tobi" zu Coronavirus-Pandemie

Reporter Tobi gehe dabei beispielsweise den Fragen nach, was Viren sind, wie sie Menschen krank machen können und warum das neue Coronavirus derart gefährlich ist, wie der Bayerische Rundfunk (BR) als Produzent der Sendung am Dienstag mitteilte. Checker Tobi - Der Viren-Check wird am Samstag um 19.25 Uhr im Kinderkanal KiKa ausgestrahlt.

Reporter Tobi werde mit der Viren-Expertin Linda erläutern, wie sich Viren verbreiten, warum Viren Schmarotzer sind und wie man sich vor den fiesen Winzlingen schützen kann . Auch für das Checker-Format sei die aktuelle Corona-Pandemie eine große Herausforderung - denn normalerweise sei Tobi als Reporter in ganz Deutschland unterwegs.

Wegen der geltenden Ausgangsbeschränkung würden viele weitere Experten per Chat in die Sendung geholt - auch um etwa zu klären, welche Viren in der Menschheitsgeschichte schon besiegt wurden.