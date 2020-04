Unsere 7 Buchtipps aus der Redaktion für Ostern - und darüber hinaus

"Gerechtigkeit über Grenzen: Pflichten in der globalisierten Welt"

Die Kernfragen, mit denen sich die britische Philosophin und Politikerin Onora O’Neill in ihrem Sachbuch "Gerechtigkeit über Grenzen. Pflichten in der globalisierten Welt" auseinandersetzt, bestechen durch ihre Aktualität. Und obgleich sich O’Neill schon früh mit ethischen Grundbegriffen wie Gerechtigkeit, Grenzziehungen, der Pflicht zu handeln und auch medizinethischen Fragestellungen beschäftigt hat, so trifft diese Neuerscheinung im Claudius Verlag gerade heute in besonderem Maße den Puls der Zeit, die aktuell geprägt ist von einer durch Corona-Pandemie und Flüchtlingsfragen ausgelösten globalen Unsicherheit.

Umso erfreulicher ist es für den Leser, dass die Autorin in jedem der 14 Essays, die sich in vier thematischen Abschnitten mit Hunger, Rechtfertigungen, Handeln und Gesundheit beschäftigen, auf eine praxisorientierte Schlussfolgerung hinführt. Dabei arbeitet O’Neill mit Gedanken schärfenden Wiederholungen und leitet den Leser mit nahezu regieähnlichen Erläuterungen durch ethisch-relevante Fragen unserer Zeit.

Die Themen sind wahrlich keine Lektüre, die ein rasches Durchlesen erlauben, aber umso mehr Gewinn und Lesegenuss zieht der ethisch interessierte Leser, der O’Neills konkrete Handlungsoptionen und die politische Dimension und Klarheit ihrer Aussagen schätzt.

Die 1941 in Nordirland geborene Onara O’Neill war nach Lehrtätigkeiten in Harvard und an der Columbia University lange Jahre Professorin für Philosophie in Cambridge. Neben zahlreichen Auszeichnungen erhielt O’Neill am 1. Februar 2006 die Ehrendoktorwürde der Ludwig-Maximilians-Universität München.

