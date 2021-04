Videoprojekt evangelischer Kirchen in München zeigt "Hoffnungsorte"

Wir geben die Hoffnung nicht auf, und Sie? Was ist Hoffnung für Sie? Was macht Ihnen Hoffnung? Welcher Ort macht Ihnen Hoffnung?

Welches Wort macht Ihnen Hoffnung? Mit diesem Video wollen wir einen kleinen und hoffnungsfrohen Spaziergang rund um unsere Kirche machen. Kommen Sie mit.



Das Video zeigt Bilder und Szenen in und um die Kirche. Im Mittelpunkt sind kurze Sequenzen, die die Gustav-Adolf Kirche als Hoffnungsort mit Hoffnungswort darstellen.



Einzelne Gemeindemitglieder drücken aus, was ihnen der jeweilige Ort zum Hoffnungsort macht. Die Botschaft des Videos ist die, dass ein guter Grund zur Hoffnung oft viel näher liegt wie gedacht. Die einzelnen Szenen des Films wollen dies aufzeigen. Implizit kommt im Film auch Gott zur Sprache, der uns hilft, die Augen und alle Sinne für die Hoffnung zu öffnen. Darum endet der Film auch mit Hoffnungswort des Segens.



Der Film richtet sich vor allem an die Neuzugezogenen oder auch die, die Kontakt zur Kirchengemeinde knüpfen wollen. Der Film stellt Räume und örtliche Begebenheit dar. Der Film will aber auch Lust auf Begegnung mit der Kirchengemeinde machen. Denn hier findet sich ein Hoffnungsort mit Hoffnungswort.