Wie erstelle ich einen Instagram-Account?

Einen neuen Account registrieren

Je nach Gerät, das Sie für das Erstellen des Accounts verwenden, können die Schritte für das Anlegen eines Accounts in der Reihenfolge variieren. Als erstes vergeben Sie einen Benutzernamen, der auch der Name Ihres Accounts ist. Als zweiten Schritt vergeben Sie ein Passwort. Um die Registrierung abzuschließen, geben Sie entweder eine Email-Adresse oder eine Handynummer an. Dann erhalten Sie entsprechend eine Email oder eine SMS. Befolgen Sie die darin beschriebenen weiteren Schritte.