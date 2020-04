Keine Beerdigungen in Corona-Zeiten: Wie können wir unsere Toten jetzt verabschieden?

Kirche in der Corona-Krise

Autor Timo Lechner

Abgesagt sind bis 19. April in allen evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Bayern sämtliche Veranstaltungen und Gottesdienste. Das hat es so noch nie gegeben, setzt aber neue Kräfte frei. Die Haupt- und Ehrenamtlichen sind nicht nur kreativ im Schaffen neuer Angebote, wie eine Umschau in den Stadt- und Landgemeinden des Kirchenkreises Nürnberg zeigt.