Mit Schokolade gegen den Klimawandel: Felix gründete mit 9 Jahren eine Organisation, die nun weltweit aktiv ist

Die Organisation Plant-for-the-planet wurde 2007 gegründet und pflanzt inzwischen weltweit Bäume. In einem Interview berichtet Felix Finkbeiner, der seine Organisation mit 9 Jahren ins Leben rief, von seinen Projekten, Zielen und seiner Motivation.

Der 23- Jährige, der ursprünglich aus Starnberg kommt, schafft es mit Seminaren Kinder und Jugendliche dafür zu begeistern, sich als Botschafter für den Umweltschutz einzusetzen, wobei diese auch bei Pflanzaktionen mitwirken dürfen. Zu Plant-for-the-Planet gehören inzwischen 141 Baumpflanzprojekte in zahlreichen Ländern auf der ganzen Welt.

Die Organisation kann ihre Aktionen auch teilweise durch den Verkauf von Schokolade finanzieren. So wird beispielsweise pro Verkauf von drei Tafeln "Die Gute Bio Schokolade" ein Baum in Mexiko gesetzt. Dies sei auch dadurch möglich, dass Hersteller und Händler auf ihren Gewinn verzichten. Allein dank der Schokolade konnten so bereits mehr als 6 Millionen Bäume gepflanzt werden.

Das Ziel: Mit Tausend Milliarden Bäumen dem Klimawandel entgegenwirken.