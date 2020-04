Flüchtlinge von der "Alan Kurdi" auf Quarantäne-Schiff verlegt

Die Fähre Rubattino der Schifffahrtsgesellschaft Tirrenia übernahm die Menschen am Freitag eine Seemeile vom Hafen von Palermo entfernt, wie die italienische Tageszeitung La Repubblica (Online) berichtete.

An Bord des Fährschiffs werden die Flüchtlinge demnach zunächst auf das Coronavirus getestet. Mitarbeiter des Roten Kreuzes werden sie im Auftrag des Katastrophenschutzes während der Quarantäne betreuen. Italien verhandelt unterdessen mit anderen EU-Ländern über eine anschließende Verteilung der Migranten.