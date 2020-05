"Gartenparty" - Weidener Musikerin Ronja Künkler veröffentlicht CD

Ronja Künklers neue CD heißt "Gartenparty". Die Pfarrerstochter mag starke Gefühle und die spürt man in ihren berührenden Songs über die Liebe, Beziehungen und die Erinnerung an die Gartenpartys der Familie. Ein Beitrag von Hubert Mauch.

"Ich glaube, dass dieses sich in Gefühle reinlegen, eine ganz starke Kraft hat: Traurigkeit, Verzweiflung, Wut, Freude. Ich mag das schon immer, diese Gefühle ganz intensiv zu erleben," sagt Ronja Künkler, eine junge Musikerin, die in Regensburg Politik und Philosophie studiert. Aufgewachsen ist sie in einer Musiker- und Pfarrersfamilie bei Weiden in der Oberpfalz.

"Ich experimentiere gerne mit der Stimmfarbe, sowohl leise und zerbrechlich, als auch mit mehr Power und ein bisschen kratzig."