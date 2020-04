Gesundheitsrisiko Corona: Tausende engagieren sich freiwillig für Hilfsbedürftige

Freiwilligenhilfe in Bayern

Es seien sehr viele Menschen, die helfen wollen, eine landesweite Übersicht gebe es aber noch nicht, weil sich vieles auch privat in Form von Nachbarschaftshilfe und im Netz abspielt, sagt Beatrix Hertle, Landesgeschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen (lagfa bayern).

Allein in Augsburg hätten sich mehrere hundert Menschen und Verbände beim städtischen Freiwilligenzentrum (FZ) gemeldet. Darunter seien vor allem jüngere Menschen zwischen 20 und 40 Jahren, so FZ-Leiter Wolfgang Krell. Inzwischen böten auch Organisationen und kirchliche Jugendverbände ihre Hilfe an, sagte Krell. Geplant sei auch ein "Telefonischer Besuchsdienst" für Menschen, die das wünschen.

In Lindau haben derweil zwei junge Männer "We Care - Lindau" gegründet, knapp 1.000 Menschen hatten sich spontan auf Facebook gemeldet und sind bereit zu helfen. In Neumarkt in der Oberpfalz konnte der "Leb-mit-Laden" der Diakonie seine Lebensmittelversorgung für Bedürftige nur durch einen öffentlichen Aufruf aufrechterhalten. Daraufhin hatten sich einige ehrenamtliche Helfer gefunden, die ältere Mitarbeiter ersetzt haben, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr kommen konnten oder wollten.

Auch in den sozialen Netzwerken tut sich einiges: So will etwa die Gruppe "#CoronaHilfe Nachbarschaftshilfe" private Nachbarschaftshilfen aus der Stadt und dem Landkreis München vernetzen. Die Helfer wollen unter Quarantäne stehende Menschen ebenso unterstützen wie chronisch Erkrankte, ältere Menschen und Berufstätige mit Kindern.