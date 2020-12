7.12.2020

Adventszeit

Meditativer Adventsweg in evangelischer Barfüßerkirche in Augsburg

Nur noch drei Wochen, dann ist Heiligabend. Und eines steht jetzt schon fest, in diesem Jahr wird coronabedingt alles ein wenig anders sein als die Jahre zuvor. Und wenn es schon so ist, vielleicht entdecken wir ja dieses Weihnachten auch etwas Neues an dem Fest. Wie das gehen könnte verraten wir Ihnen hier: