2.09.2020

Spendenaktion

Schulstart: Wie Sie bedürftige Kinder unterstützen können

Am 8. September 2020 beginnt in Bayern das neue Schuljahr. Der Start bringt insbesondere für die Eltern der Erstklässler viele Anschaffungen mit sich, die mit finanziellem Aufwand verbunden sind. Was Sie tun können, um Familien mit geringerem Einkommen zu unterstützen.