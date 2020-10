Steckbrief Martin Luther: Biografie des Reformators

Martin Luther (1483-1546) hat die Kirchengeschichte in Deutschland wesentlich geprägt. Der Augustinermönch und Theologe hat mit der Reformation eine tiefgreifende Veränderung der Gesellschaft angestoßen.

Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen haben. Dieses Ereignis gilt als Auslöser der Reformation. Die Thesen zielten auf eine Abschaffung des Ablasshandels und eine Erneuerung der Kirche. Doch kam es in der Folge aber zur Spaltung der Kirche und zu Veränderungen in der ganzen Gesellschaft.

Heute wird an vielen Orten an den Reformator erinnert: Schulen, Krankenhäuser und Universitäten tragen in Gedenken seinen Namen. Tausende Gäste besuchen jedes Jahr die Orte, in denen er lebte - darunter Wittenberg, die Wartburg, die Veste Coburg und seine Heimat Eisenach.

Doch wer war der Mann, der eigentlich Jurist werden wollte und der - einer Legende zufolge - durch einen Blitzschlag ein Glaubensversprechen ablegte? Was waren die entscheidenden Stationen seines Weges? Unser chronologischer Steckbrief informiert knapp über den Lebenslauf von Martin Luther.

Martin Luther: Steckbrief und Lebenslauf