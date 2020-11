Nach Deckensturz: Regensburger Neupfarrkirche öffnet wieder

Mit Beginn des Advents (29. November) will die Neupfarrkirchengemeinde in Regensburg wieder in ihr Gotteshaus zurückkehren.

Wie ein Experten-Gutachten ergeben habe, seien derzeit keine Statikprobleme im Langhaus der ältesten evangelischen Kirche Regensburgs zu erwarten, sagte Pfarrer Thomas Koschnitzke dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Der Kirchenvorstand habe am Montagabend einstimmig beschlossen, die Kirche wieder zu öffnen.

Die Restaurierungs-Arbeiten

Mitte Oktober war Deckenputz vom zentralen Bogen oberhalb der Empore gefallen, weshalb sie vorübergehend geschlossen werden musste. Die Orgelempore befindet sich in einem Anbau aus dem 19. Jahrhundert, der bis zur Restaurierung der Schäden weiterhin geschlossen bleibe.

Die Teilöffnung der Kirche sei gültig, vorbehaltlich weiterer statischer Gutachten, sagte Koschnitzke. Die Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen.

Ab 29. November: Aktionen und Gottesdienste in der Neupfarrkirche

Ab 29. November sei die Neupfarrkirche wieder tagsüber für Besucher geöffnet. Sie bildet eine von 60 Stationen auf dem ökumenischen Krippenweg, den es heuer zum ersten Mal in der Stadt gibt und der zum ersten Advent eröffnet wird.

Am ersten Advent (29. November) plant die Kirchengemeinde zudem einen Open-Air-Gottesdienst auf dem Neupfarrplatz. Er beginnt um 11 Uhr und soll witterungsbedingt kürzer ausfallen als normale Gottesdienste, hieß es.