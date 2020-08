Pfarrer Brodt-Zabka: Wie ein kirchlicher Podcast die Corona-Zeit überdauert

Der Berliner Pfarrer Alexander Brodt-Zabka hat in der Zeit des Corona-Lockdowns kurzerhand einen Podcast produziert. Unter dem Titel "Hoffnung zu Ostern in Zeiten von Corona" hat er mit Unterstützung eines professionellen Produktionsteams um Kirchenkreis-Pressefrau Christiane Bertelsmann veröffentlicht. Im Sonntagsblatt-Interview spricht er über seine Idee, die Produktionsbedingungen und den neuen Podcast, an dem er jetzt arbeitet.

Wie entstand die Idee für den Podcast zur Osterzeit?

Alexander Brodt-Zabka: Schon vor der Corona-Krise habe ich über ein Social Media Format nachgedacht. Ich bin zwar kein Digital Native und nicht viel auf Facebook oder Instagram unterwegs, aber ich finde Podcasts hochinteressant. Meine Podcast-Reihe war für die Karwoche, handelt also von der Woche vor Ostern, und die Passionsgeschichte spiegelt viel davon wider, was wir momentan auf der Welt mitbekommen. Ich hatte Lust, das biblische Geschehen mit der heutigen Situation zu vergleichen. Denn vieles in Religion und Theologie ist hochaktuell.

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Brodt-Zabka: Es hat großen Spaß gemacht und mich persönlich in meinem theologischen Denken herausgefordert. Da der Corona-Lockdown so plötzlich kam und kurz darauf schon Ostern war, mussten wir schnell handeln. Ich wollte von Psalmsonntag bis Ostersonntag jeden Tag mit Inhalt füllen. Teilweise habe ich mir bei den Folgen nur Stichpunkte notiert und das Gesagte erst im Verlauf der Aufzeichnung entwickelt. Natürlich war es auch anstrengend, da wir alle neun Folgen an einem Stück hintereinander aufgenommen haben, was ziemlich ambitioniert war.

Wie wurde der Podcast produziert?

Christiane Bertelsmann: Das hat sich spontan entwickelt. Hinter der Produktion steht keine Agentur ,sondern eher der Zufall, da sich die Beteiligten alle kennen und sich spontan zusammengefunden haben. Jede von uns vier Frauen ist auf einen anderen Bereich spezialisiert, beispielsweise Social Media, Grafik oder Websites, sodass sich alles gut ergänzt.

Welches Ziel verfolgen Sie mit dem Podcast?

Brodt-Zabka: Ich möchte die Botschaft, die ich vertrete und die mir Halt gibt, anderen Menschen anbieten. Viele Menschen, die einen anti-kirchlichen Habitus haben, verspüren trotzdem eine gewisse Sehnsucht nach Sinn, Entschleunigung und Tiefe. Sie suchen nach Erlebnissen jenseits des Materiellen. Und ich möchte Menschen, die der Kirche fern sind, einen Zugang zu den sehr lebendigen Bildern der christlichen Tradition und vor allem der reichhaltigen und mystischen Erfahrungswelt ermöglichen. Ich möchte sozusagen ein Türöffner sein, der Menschen, die stereotype Bilder der Kirche im Kopf haben, eine andere Zugangs- oder Sichtweise vermitteln.

Gab es eine bestimmte Zielgruppe für den Podcast?

Bertelsmann: Wir wollten über Facebook die jüngere Generation erreichen. Der Podcast hat im Endeffekt eher kirchlich interessierte Menschen erreicht. Wir sind an diejenigen rangekommen, die an christlichen Themen und Spiritualität interessiert sind – und das reicht auf jeden Fall.

Gab es Feedback der ZuhörerInnen?

Brodt-Zabka: Da zwischen dem Corona-Lockdown und der Veröffentlichung des Podcasts nicht viel Zeit lag, hatten wir nicht viel Vorlauf, weswegen die Reichweite nicht so hoch war, wenn auch aus dem ganzen Bundesgebiet Menschen darauf aufmerksam wurden. Das Feedback war durchweg positiv. Die Menschen waren sehr dankbar und bezeichneten den Podcast als Begleiter in dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie. Viele haben es sehr geschätzt, diese geistlichen Impulse zu bekommen und jeden Tag angeregt zu werden. Das hat mich sehr froh gemacht und erfüllt.

Wie wichtig ist die Digitalisierung für die Institution Kirche?

Brodt-Zabka: Die Kirche kommt nicht daran nicht vorbei. Aber die Digitalisierung sollte immer nur Mittel zum Zweck sein um, das Evangelium in die Welt zu bringen. Man kann es vergleichen mit der Reformationszeit vor 500 Jahren. Damals hat der Buchdruck die damalige Zeit revolutioniert. Würde man heutzutage als Kirche beschließen, nichts in Richtung Digitalisierung zu tun, wäre das blödsinnig. Gleichzeitig ist es auch nicht richtig zu denken, dass uns die Digitalisierung rettet. Zudem gibt es viele Dinge, die man niemals durch Social Media ersetzen kann. Beispielsweise eine Woche im Kloster verbringen.

Bertelsmann: Das Schöne am digitalen Arbeiten ist, dass man viele Dinge ausprobieren kann. Wenn man merkt, dass ein Format gut funktioniert, dann baut man es aus. Wenn nicht, kann man es verändern. Es ist mit keinen hohen Kosten verbunden und hat etwas Spielerisches.

Ihr neues Podcastprojekt heißt "Von guten Mächten" – worum geht es da ?

Brodt-Zabka: Dieser spirituelle Podcast erscheint einmal die Woche. Darin geht es um aktuelle Themen und um schwere theologische Last. Ich versuche, diese Themen verständlich und lebensnah darzustellen. Im Hintergrund habe ich ein Team für die technischen Dinge und die professionelle Begleitung des Podcasts. Jede Folge ist etwa acht Minuten lang und auf Spotify und bei iTunes zu finden.

Plant Ihr weitere Podcasts?

Brodt-Zabka: Der neue Podcast bedeutet viel Aufwand. Ich bin viel spirituell unterwegs, halte regelmäßig Andachten im Berliner Dom, bin Teil von "NoonSong Berlin" und biete Schweigemeditationen an im Stadtkloster Segen in Berlin. Eventuell will ich etwas in Richtung religiöser Sozialisation machen: Ich möchte die christliche Religion für Menschen erklären, die keinen Zugang dazu haben, sich aber nach Sinn, Ruhe und Gott sehnen. Ich würde theologische Begriffe und kirchliche Handlungsweisen erklären. Das steht aber alles noch in den Startlöchern.

Bertelsmann: Wir haben zwei interreligiöse Projekte in Planung, einmal das Projekt "House of One", ein Gebetshaus, in dem Angehörige von drei verschiedenen Religionen miteinander unter einem Dach, aber in unterschiedlichen Räumen, beten können. Außerdem überlegt der Kirchenkreis, eine Drei-Religionen-Kita zu eröffnen, damit kleine Kinder schon andere Religionen kennenlernen und sehen können. Theoretisch denkbar wäre auch ein interreligiöser Podcast, der dann aber eher in Form von Dialog oder Trialog stattfinden könnte.

Wie Religionen in Zeiten von Corona den digitalen Raum nutzen

Dieses Interview entstand im Rahmen des Seminars "Online-Journalismus in der Praxis: Wie Religionen in Zeiten von Corona den digitalen Raum nutzen & innovative Ideen entwickeln" im Rahmen des Masterstudiengangs "Medien - Ethik - Religion" an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen (FAU).

Alle Artikel des Seminars können unter diesem Link nachgelesen werden.