Psychologe rät, an Weihnachten gegenseitige Aufmerksamkeit und Solidarität zu zeigen

Gottesdienste an Weihnachten: Ein Kommentar

Autor Gerlinde Feine

Weihnachten im Corona-Jahr 2020: "Es ist lebensnotwendig für uns alle, am Heiligen Abend auf Präsenzgottesdienste zu verzichten! Und zwar konsequent", meint Pfarrerin Gerlinde Feine. In einem Gastbeitrag appelliert die Württembergische Theologin aus Oberfranken an die Kirchenleitungen aller Landeskirchen und Diözesen, freiwillig mit in den Lockdown zu gehen.