Trauerbegleiterin erzählt, warum es so wichtig ist, Tränen fließen zu lassen

"Die Kunst der Menschwerdung besteht darin, unsere Wunden in Perlen zu verwandeln", das sagte die Benediktinerin Hildegard von Bingen und daran orientiert sich auch Illa Kuch, Diplom-Pädagogin und Trauerbegleiterin, und nennt ihre Gesprächsrunde "Tränen sind Perlen".

Denn den Anfang einer wunderschönen Perle macht immer die Verletzung der Muschel.

Nach langer Zeit entsteht dann eine Perle. So bekommt der Schmerz einen Wert. Und auch Tränen sollen laut Illa Kuch wertgeschätzt werden, denn sie helfen uns in schweren Zeiten.

"Tränen weichen auf. Das ist genau das, was dann wichtig ist, dass wir uns aus der Erstarrung lösen. Und insofern sind Tränen unser Ausdruck von Lebendigkeit, sie transportieren ab, sie reinigen uns, sie zeigen uns auch, dass da was nicht in Ordnung ist, also dass da ein Schmerz ist, dem ich Beachtung schenken muss."