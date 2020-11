12.11.2020

Digitales

Wie regle ich meinen digitalen Nachlass?

Mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben, Bankgeschäfte, Kleidung kaufen – das alles machen wir ganz selbstverständlich online. Wir haben Dutzende Accounts bei Facebook, Amazon oder Netflix. Aber was passiert mit unserem sogenannten digitalen Nachlass, wenn wir sterben? Und was gehört alles dazu? Julia Riese weiß mehr.