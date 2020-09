Regionalbischof Kopp betont: Kirche muss selbstkritisch bleiben

Die Kirchen hätten zwar "unendlich viel getan", doch bleibe die Frage, ob man sich lauter gegen die Sperrung von Heimen hätte wenden müssen, sagte Kopp laut Manuskript am Sonntag in einer Predigt in München.

"In einer Krise weiß keiner, was am Ende der richtige Weg ist", gab der Theologe zu bedenken.

Mit Optimismus in die Zukunft

Kopp bekräftigte den diakonischen Auftrag der Kirche:

"Wir Christen werden uns weiter mit all unseren Kräften dafür einsetzen, dass das Leben jedes Menschen zählt."

Er habe in der Diakonie so viele kreative und an guten Lösungen orientierte Menschen kennengelernt, dass ihm für die Zukunft überhaupt nicht bange sei, sagte der Regionalbischof.