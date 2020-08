Theologieprofessor Anselm: Die elf Leitsätze "Kirche auf gutem Grund" negieren die evangelische Mentalität

Auf den ersten Blick sind Protestanten merkwürdige Zeitgenossen. Denn dass die Kirche immer reformbedürftig sei – ecclesia semper reformanda est – kann man allenthalben hören. Wenn dann aber ein Reformvorschlag wie die jüngst veröffentlichten Elf Leitsätze, hagelt es Kritik. Doch wenn man die kritischen Beiträge zu den jüngst veröffentlichten Elf Leitsätzen mustert, dann ist diese kritik nur konsequent, konsequent reformatorisch: Das Kirchenvolk wehrt sich gegen eine oktroyierte Reform von oben. Da scheint dann doch gleich wieder der Reformator durch. Gegen das Establishment, gegen die Hierarchie. Für die Parochie und die Pfarrerin vor Ort.

Die evangelische Kirche verliert ihre Mitglieder

Die Kirche verliert seit Jahren an Raum. Für viele Pfarrerinnen und Pfarrer nagt das immer mehr am Selbstwertgefühl. Sie arbeiten viel, sie engagieren sich – und sind zunehmend ratlos, warum die Kirchenmitglieder gehen und nicht bleiben. Und wenn nun in einem Reformpapier die Ortsgemeinde nur als Auslaufmodell vorkommt und Pfarrerinnen und Pfarrer gar nicht erwähnt werden, stärkt das – vorsichtig formuliert – nicht gerade deren Motivation. Da macht es kaum mehr etwas aus, dass mit einer "Kirche auf gutem Grund" getitelt wird, faktisch aber nur von der Spitze, nämlich von den Leitungsorganen her gedacht und das Fundament, die Gemeinschaft vor Ort ausgeblendet wird.

Nun kann man einwenden, es handele sich ja auch um ein Papier, das auf der Ebene der EKD und nicht der Landeskirchen ansetzt, eines, bei dem die Bundesebene mit gutem Beispiel vorangehen will. Doch es bleibt ein ungutes Gefühl zurück.

Denn der Duktus des Papiers geht eben schon von einem klaren Gefälle zwischen Leitung und Laien aus. So etwa im Blick auf das öffentliche Reden und die Stellungnahme zu politischen Themen. Hier soll die Kirche sich auf das konzentrieren was vom Evangelium her unbedingt zu sagen ist – und das bedeutet ja wohl im Wesentlichen: die kirchlichen Leitungsorgane sollen stärker in den Vordergrund gerückt werden gegenüber der zahlreichen Fachkompetenz ausgewiesener Fachleute, die sich in den Arbeitsstellen und ehrenamtlichen Gremien engagieren.

Die Hochschätzung des Laienelements ist hier nur Rankwerk, ebenso übrigens wie die halbherzige Erwähnung der akademischen Theologie – auch wenn selbstkritisch zu konstatieren ist, dass eine Theologie, die sich immer mehr als Kulturwissenschaft versteht, kaum mehr anschlussfähig ist für kirchliche Reformprozesse. Dennoch: In der wissenschaftlichen Theologie geht es um mehr als nur die Zurüstung zu einem authentische Glaubenszeugnis, sondern um die Verankerung im Kontext der Gesellschaft und die Verortung gegenüber der Tradition under Ökumene.

Abwertung von etablierten Formen und der Parochie

Auch die Abwertung der etablierten Formen und der Parochie folgt nach diesem Muster, ebenfalls die Neuausrichtung der Sonderseelsorge, die nun in ökumenischer Zusammenarbeit erfolgen soll. Die Aufwertung des Digitalen, die Effizienzsteigerung durch ökumenische Zusammenarbeit mag in den Köpfen von Planungsstäben funktionieren.

Als höchstpersönliche Sache bleiben das Evangelium und der Glaube an die Weitergabe in persönlichen Kontakten und in vertrauten Kontexten angewiesen. Das gilt auch für die Seelsorge in schwierigen Situationen, bei der etwa im Blick auf die Themen von Ehe und Familie ganz unübersehbare Differenzen zwischen katholischer und evangelischer Herangehensweise bestehen -eingeschlossen das Faktum, dass Frauen etwa in der Polizei eben nur evangelische Pfarrerinnen finden.

Professor Anselm: Dialog mit allen Ebenen ist nötig

Nichts kann Reformbestrebungen im Protestantismus mehr schaden als der Verdacht von Klerikalisierung und Hierarchisierung. Über die Köpfe bestimmen zu wollen, passt nicht zur evangelischen Mentalität. Daher ist es dringend an der Zeit, in einen offenen, vor allem in einen hörbereiten Dialog mit allen Ebenen einzutreten.

Dabei muss eines klar sein: Reformen sind unausweichlich. Die Kirchen müssen mit weniger Ressourcen auskommen, und die daraus resultierenden Verteilungsfragen müssen so gelöst werden, dass in größtmöglicher Transparenz und Partizipation einvernehmliche Antworten gefunden werden. Dann stünde die Kirche wirklich auf gutem Grund.