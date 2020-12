Schauspieler Peter Radtke stirbt im Alter von 77 Jahren

Menschen mit Behinderung seien gar nicht so anders als Nichtbehinderte, sagte Radtke. Als er 1982 das Münchner "Crüppel-Cabaret" mitbegründete, legte er Wert auf das "C" im Namen, denn die "Krüppel-Bewegung", die damals das Selbstbewusstsein von Behinderten stärken wollte, schrieb sich mit "K".

Radtke gab sich selbstbewusst: "Auch die Werte der Nicht-Behinderten müssen auf den Prüfstand." Er wundere sich manchmal, wie oft Politiker von "Inklusion" sprechen, ohne zu wissen, welche Revolution sie eigentlich bedeute. Seine Autobiografie "Ein halbes Leben aus Glas" erschien 1985.

Peter Radtke war Träger mehrerer Bundesverdienstkreuze

Radtke schrieb auch Theaterstücke und Hörspiele und hatte Erfolg als Schauspieler an den Münchner Kammerspielen. Er arbeitete unter anderem mit George Tabori zusammen, hatte Bühnenauftritte in Zürich und Wien sowie eigene Regiearbeiten in Ulm. In der Verfilmung des Romans "Die Rättin" von Günter Grass spielte Radtke den Matzerath.

In Berlin übernahm er die Monolog-Rolle in Franz Kafkas "Bericht für eine Akademie", ein Stück über die Frage der Menschwerdung und des Menschseins. Er spielte sie 1994 im Affenhaus des Berliner Zoos und unterstrich in seiner Rolle den Grenzgänger zwischen Tier und Mensch. "Was Kafka 1917 als surrealistisch-philosophische Reflexion erdachte, wird bei Radtke das pure Leben!", lobte ein Kritiker.

Radtke war Träger mehrerer Bundesverdienstkreuze und gehörte von 2003 bis 2016 auch dem Deutschen Ethikrat an. Er sprach sich strikt gegen die Präimplantationsdiagnostik (PID) aus: "Der Mensch wird planbar gemacht, und er wird zum Mittel", sagte Radtke.

Für ihn war die Zulassung keine theoretische Frage: "Hätte es die PID bei meiner Geburt 1943 schon gegeben, gäbe es mich nicht." Sein Körper war von mehr als 100 Knochenbrüchen gezeichnet, die ihn zeitlebens an den Rollstuhl fesselten. Dennoch bereiste er Kontinente wie Afrika, Asien und Amerika, "ohne je meinen Fuß auf deren Boden gesetzt zu haben".