"Sea-Watch 4": Dritter Seenotrettungseinsatz innerhalb von 48 Stunden - inzwischen über 200 Menschen an Bord

Die Sea-Watch 4 von UnitedforRescue am Hafen.

"Sea-Watch 4" rettet weitere 100 Menschen aus Seenot

15.10 Uhr: Das zivile Seenotrettungsschiff "Sea-Watch 4" rettete am Montag erneut rund 100 Menschen vor der libyschen Küste aus Seenot. Wie die Organisation Sea-Watch mitteilte, führte die Besatzung des Schiffs in den frühen Morgenstunden die dritte Rettungsoperation innerhalb von 48 Stunden aus und hat inzwischen mehr als 200 Menschen an Bord. Die Crew der "Sea-Watch 4" hatte in der Morgendämmerung mit der Evakuierung der Menschen begonnen. Alle seien nun sicher an Bord, hieß es.

"Dass wir in weniger als 48 Stunden zwei weitere Boote aus Seenot retten konnten, zeigt erneut die Notwendigkeit ziviler Seenotrettung vor Ort", sagte Einsatzleiter Philipp Hahn.

Das Schlauchboot mit etwa 100 Menschen an Bord trieb rund 50 Seemeilen vor der libyschen Küste und hatte in der Nacht einen Notruf abgesetzt. Zunächst hatte ein Öltanker das Boot lokalisiert. Ein kleineres Schiff brachte Rettungswesten zu den Geflüchteten und beobachtete die Lage bis zum Eintreffen der "Sea-Watch 4".

Die meisten der geretteten Personen seien schwach und desorientiert, hätten stark nach Benzin gerochen und Symptome einer Kraftstoffinhalation gezeigt. Über 90 Personen benötigten nach Angaben von Sea-Watch Notduschen, da sie in Kontakt mit dem Treibstoff des Bootes gekommen waren, der schädliche Dämpfe erzeugt und in Verbindung mit Salzwasser stark ätzend ist. Zudem seien die Geretteten seekrank und dehydriert.

Die "Sea-Watch 4" hat nach Angaben einer Sprecherin sowohl Italien als auch Malta über die Seenotrettungsfälle informiert und um die Zuweisung eines sicheren Hafens gebeten.

Notwendigkeit kirchlichen Engagements bei der Seenotrettung

Montag, 24. August, 11.17 Uhr: Nach dem ersten Rettungseinsatz der "Sea-Watch 4" hat der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, die Notwendigkeit kirchlichen Engagements bei der Seenotrettung bekräftigt. Die Rettung von rund 100 Menschen am vergangenen Wochenende habe "in trauriger Weise" gezeigt, dass die Mission des überwiegend aus kirchlichen Mitteln finanzierten Schiffs nötig sei, sagte Bedford-Strohm am Montag im Sender Bayern2.

Natürlich wäre die Seenotrettung eigentlich eine staatliche Aufgabe, erläuterte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Doch die Staaten Europas schauten zu. "Und deswegen ist es natürlich Aufgabe der Kirche, sich vom Leid der Menschen anrühren zu lassen. Man kann nicht beten und das Leid des Nächsten übersehen."

Bedford-Strohm sagte, er gehe davon aus, dass die von der "Sea-Watch 4" geretteten Flüchtlinge rasch einen europäischen Hafen zugewiesen bekommen und auf mehrere Länder verteilt werden. Von der Bundesregierung erwarte er, "dass sie sich dafür einsetzt, dass wenn Menschen da gerettet worden sind, es nicht wieder ein wochenlanges Geschacher gibt." Die Kriminalisierung der zivilen Seenotretter müsse aufhören, denn das seien die "die einzigen, die überhaupt noch Menschenleben dort retten".

Ausdrücklich lobte der Ratsvorsitzende die Bemühungen von Bundesinnenminister Hors Seehofer (CSU), einen europäischen Verteilmechanismus für Bootsflüchtlinge zu vereinbaren. Wenn Europa seine christliche Grundorientierungen ernst nehme, müsse es jetzt handeln.

Sea-Watch-4: Weitere 97 Personen aus Seenot gerettet

Sonntag, 23. August 2020, 15.29 Uhr. Das deutsche Rettungsschiff "Sea-Watch 4" hat am Sonntag vor der libyschen Küste 97 Menschen aus Seenot gerettet. Die Menschen waren nach Angaben der Organisation in internationalen Gewässern auf einem überfüllten und seeuntauglichen Schlauchboot in Gefahr geraten. Unter den 97 Geretteten waren 28 unbegleitete Minderjährige und neun Kinder, sieben davon offenbar unter fünf Jahren alt.

Die Rettungsaktion fand den Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen rund 31 Seemeilen vor der libyschen Küste statt. Die Überlebenden seien von Ärzten untersucht worden. Die "Sea-Watch 4" setzte danach den Angaben zufolge ihre Patrouille im Rettungsgebiet fort.

An Bord des auf eine kirchliche Initiative zurückgehenden Rettungsschiffs befinden sich damit inzwischen 104 aus Seenot gerettete Migranten. Am Samstag hatte das Schiff sieben weitere Passagiere von einem kleineren Schiff übernommen, das die in Seenot geratenen Menschen zunächst aufgenommen hatte.

Sea Watch 4: Sieben Personen gerettet

Samstag, 22. August 2020, 11.26 Uhr: Das Rettungsschiff Sea-Watch-4 hat sieben Personen vor der libyschen Grenze gerettet. Das meldete die Crew von Sea-Watch über Twitter am Sonntag. Das Boot mit den Geflüchteten sei zunächst von dem Schiff Louise Michel gesichtet worden, dessen Crew die Situation "stabilisiert" habe. Anschließend sei die Sea Watch gerufen worden.

Rettungsschiff Sea-Watch-4: Einsatz vor der lybischen Küste

Samstag, 22. August 2020, 13.06 Uhr. Das deutsche Rettungsschiff "Sea-Watch 4" kreuzt seit Freitag vor der libyschen Küste, um Flüchtlingen und Migranten in Seenot zu helfen. "In alle Richtungen schauen wir mit unseren Ferngläsern", sagte Einsatzleiter Philipp Hahn an Bord dem Evangelischen Pressedienst (epd). Zudem sei man im Kontakt mit Behörden, der sich allerdings schwierig gestalte.

Am frühen Freitagmorgen habe die Crew über eine private Notfall-Hotline Hinweise auf zwei mögliche Seenotfälle südlich von Lampedusa bekommen, aber nur ein verlassenes, halb zerstörtes Schlauchboot mit Müll und Rettungswesten entdeckt. Man hoffe, dass die Menschen gerettet wurden, denn die italienische Küstenwache habe Migranten von zwei Booten nach Lampedusa gebracht. Doch das sei ungewiss. "Wir wissen nicht, was mit den Leuten passiert ist", sagte Sea-Watch-Sprecher Chris Gordotzki.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte in Berlin, Deutschland sei grundsätzlich immer bereit, im europäischen Kontext zu helfen und aus Seenot gerettete Migranten auch aufzunehmen. Das betreffe auch Menschen, die von dem neuen Schiff gerettet werden.

Regierungssprecher Steffen Seibert bezeichnete die Rettung von Menschen in Seenot als "edles Ziel". Die Grundhaltung der Bundesregierung sei, dass es aber besser wäre, kriminelle Schlepper würden Menschen gar nicht erst in Seenot bringen. Daher verfolge die Bundesregierung die Politik, Ursachen und Strukturen des Menschenhandels in den Blick zu nehmen. Deutschland bemühe sich deswegen um die Stabilisierung von und um Vereinbarungen mit Staaten.

Die "Sea-Watch 4" patrouilliert etwa 30 Seemeilen nördlich der Küste in der libyschen Such- und Rettungszone. Das Schiff wurde überwiegend aus kirchlichen Spenden finanziert. Anfang der Woche waren vor der Küste Libyens mindestens 45 Menschen gestorben. Es handelt sich um das schlimmste Unglück mit Bootsflüchtlingen, das in diesem Jahr bislang bekannt wurde.

Viele Migranten und Flüchtlinge sind im Bürgerkriegsland Libyen gestrandet und versuchen von dort aus, über das Mittelmeer Europa zu erreichen. Wenn sie von der libyschen Küstenwache abgefangen und zurückgebracht werden, werden sie oft misshandelt, von Kriminellen verschleppt und unter unmenschlichen Bedingungen in Internierungslager gesteckt.

Mehr als 6.000 Bootsflüchtlinge wurden nach UN-Angaben in diesem Jahr bereits nach Libyen zurückgebracht. Die Vereinten Nationen betonen, dass Libyen kein sicherer Hafen für Flüchtlinge sei. An die EU wird appelliert, staatliche Rettungseinsätze zu starten und gerettete Migranten von privaten Schiffen zügig aufzunehmen.

Die "Sea-Watch 4" war am Samstag vom spanischen Hafen Burriana ausgelaufen. Ursprünglich hätte der Einsatz schon im April beginnen sollen, hatte sich aber wegen der Corona-Pandemie verzögert. Das ehemalige Forschungsschiff wurde vom Bündnis "United4Rescue" finanziert, das von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) initiiert wurde. An dem Projekt beteiligt sich neben Sea-Watch auch "Ärzte ohne Grenzen". Auch die rheinische, westfälische und lippische Landeskirche sowie einzelne Kirchengemeinden und Privatpersonen unterstützen das Bündnis.

Sea-Watch 4: Seenotrettungsschiff startet zum ersten Rettungseinsatz

16. August, 11 Uhr. Das überwiegend aus kirchlichen Spenden finanzierte Seenotrettungsschiff "Sea-Watch 4" ist zu seinem ersten Rettungseinsatz aufgebrochen. Das Schiff, das von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) unterstützt wird, soll im zentralen Mittelmeer Flüchtlinge aus Seenot retten.

Die erste Mission hatte sich wegen der Corona-Pandemie verzögert. Ursprünglich sollte das Schiff im April auslaufen. Bislang lag es im spanischen Hafen Burriana vor Anker, von wo es am Samstag in Richtung zentrales Mittelmeer losgefahren ist.