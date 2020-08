Minister wollen Corona-Tests für Reiserückkehrer abschaffen - aus Bayern kommt Widerstand

Bayerns Staatsregierung will an Coronatestes für Reiserückkehrer festhalten. Zur Diskussion um eine mögliche Einschränkung oder gar Abschaffung der Tests sagte Ministerpräsident Markus Söder: "Bayern will das nicht."

Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) zeigte sich nach einer Telefonkonferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montagabend besorgt: "Die Diskussion zur Beendigung einer Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ist verfrüht." Die FDP-Landtagsfraktion kritisierte Söder als "Oberlehrer".

Söder sagte dem Bayerischen Rundfunk (BR) am Dienstag, vor allem Urlaubsrückkehrer aus Südosteuropa ließen "gepaart mit großem Leichtsinn" überall in Deutschland das Infektionsgeschehen ansteigen: "Der Urlaub ist genau das Risiko, vor dem wir immer gewarnt haben."

Überlegungen, Tests für Rückkehrer aus Urlaubsgebieten abzuschaffen oder einzuschränken, halte er "für nicht durchdacht". Das Argument, die Testkapazitäten seien inzwischen ausgeschöpft, greife nicht, sagte Söder. Noch sei fast ein Viertel der Testkapazitäten frei.

Ministerpräsident Söder: Man müsse "vor die Welle" kommen, nicht ihr nachlaufen

Quarantäne plus Tests seien "eine wichtige Sicherheit". Dies gerade auch mit Blick darauf, dass Mitte September in einigen Bundesländern schon wieder die Herbstferien beginnen.

"Wir müssen gucken, dass wir nicht immer ständig der Welle nachlaufen", sagte Söder, sondern man müsse "vor die Welle" kommen. Er bekräftigte auch seine Forderung nach einheitlichen Regeln bei Bußgeldern und Maskenpflicht. Den aktuellen "Wildwuchs" könne er nicht gutheißen. Auch sprach er sich klar gegen Fußballspiele mit Publikum und große Popkonzerte aus.