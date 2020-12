Überraschende Studie: Exotische Gewürze gab es im Mittelmeerraum schon vor 3.700 Jahren

Israel & Palästina

Autor Martina Klecha

In Jerusalem kommt der Weihnachtsmann auf dem Kamel. Und liefert am Jaffator Weihnachtsbäume aus. In seinem Weihnachtsmannhaus, mitten in der Jerusalemer Altstadt, empfängt er täglich viele Kinder – natürlich unter Corona Hygieneregeln -, die er besonders jetzt während der Pandemie aufmuntern und auf schöne Gedanken bringen will.