19.01.2021

Flüchtlinge

Theologe betont moralische Pflicht der Europäischen Union zur weiteren Flüchtlingsaufnahme

Der Direktor der Evangelischen Akademie der Pfalz in Landau, Christoph Picker, hat an die Regierungen in Europa appelliert, in der Flüchtlingspolitik besser zusammenzuarbeiten.