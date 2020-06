Theologe Roger Schmidt: Warum die Kirche in der digitalen Bildung nachlegen muss

Digitale Bildung in Kirchen und Gemeinden

Der evangelische Pfarrer Roger Schmidt leitet das evangelische Studienzentrum Josefstal in Oberbayern und bietet Webinare zur digitalen Bildung an. Die Corona-Krise hat in vielen kirchlichen Einrichtungen die Digitalisierung vorangetrieben, sagt Schmidt. Allerdings gebe es auch einen großen Nachholbedarf bei der digitalen Bildung.

Herr Schmidt, ist die Corona-Pandemie ein Stresstest für die digitale Bildung in der Kirche?

Schmidt: Ja, natürlich. Ich beschäftige mich seit langem mit der Frage, wie wir sinnvoll digitale Konzepte in der Bildung einsetzen können. Wir sollten die Möglichkeiten, die uns das Internet bietet, auch nutzen. Digitale Angebote sind toll, wenn Menschen weit voneinander entfernt sind und ein persönliches Treffen teuer wäre. Und sie bieten die Chance, Bildungsprozesse in kleinere Abschnitte zu teilen. Und dies gilt es zu jeweils zu prüfen.

Woran mangelt es in der kirchlichen digitalen Bildung?

Schmidt: In vielen kirchlichen Einrichtungen fehlt die technische Ausstattung, um wirklich sinnvoll mit dem Internet arbeiten zu können. Viele müssen ihre privaten Geräte nutzen, weil die Ausstattung im Dienst nicht ausreicht.

Wir haben so wenig eingeübt, mit digitalen Methoden zu arbeiten, dass es uns schwerfällt, die Kreativität aufzubringen, die man im Online-Bereich braucht, um interessante Aspekte digitaler Bildung auszuschöpfen. Vor allem fehlt es an den Methoden, die wir in anderen Bereichen längst entwickelt haben.

Was muss sich ändern in der digitalen Bildung?

Schmidt: Wir sollten die digitale Bildung als einen Bereich wahrnehmen, den wir sinnvoll nutzen können für die kirchliche Arbeit. Wir müssen das Thema in die Fortbildung und in die Ausbildung junger Pfarrerinnen und Pfarrer aufnehmen. Denn nur weil die Leute jung sind, können sie noch lange nicht alle mit dem Internet umgehen. Digitale Bildung ist ein Handwerk, das man lernen muss. Und das muss in der Ausbildung und in der Fort- und Weiterbildung verankert werden.

Und dann brauchen wir Flexibilität. Zu sagen, die Kirche entscheidet sich für ein System, das für alle gilt, wäre nicht die Lösung. Vielmehr müssen wir in die Lage versetzt werden, in verschiedenen Einheiten bestimmte Dinge auszuprobieren. Wir benötigen Plattformen für den Austausch. Und wir müssen an den Innovationen im technischen Bereich partizipieren.