29.01.2021

Corona

Kultusminister Piazolo: Ziel sind Schulöffnungen ab dem 15. Februar

Bayerns Kultusminister Piazolo ist mit dem momentanen Corona-Distanzunterricht an sich zufrieden - Kritik kommt unter anderem von den Grünen. Der Philologenverband mahnte Verbesserungen an, die GEW Bayern sieht die Bildungsgerechtigkeit in Gefahr.