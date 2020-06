Das sind die Themen der Interkulturellen Woche 2020

Der nationale "Tag des Flüchtlings" ist seit 1986 Bestandteil der IKW und gibt dem Themenbereich Flucht und Migration eine weitere Plattform. Allen Veranstaltenden gemein ist der Anspruch, Räume für Begegnungen zu schaffen, in denen sich Menschen kennenlernen, austauschen und weiterbilden können.

Interkulturelle Woche 2020: Neue Video-Reihe "IKW vor Ort"

Der zweite Film ist Teil einer neuen Reihe: "IKW vor Ort". In dem dreiminütigen Video begleitet ein Kamerateam Aysun Aydemir, die Integrationsbeauftragte der Stadt Lünen in Westfalen, einen Tag lang bei ihrer Interkulturellen Woche 2019. Sie zeigt dabei, was in einer Stadt möglich ist, wenn Organisierende, Verwaltung und Schulen an einem Strang ziehen. Im Laufe des Jahres soll die "IKW vor Ort"-Reihe weiter fortgesetzt werden.

Wie die Interkulturelle Woche 2020 unter dem Eindruck der andauernden Corona-Pandemie aussehen wird, ist noch nicht abschließend geklärt. So ist unklar, wie die Situation im September sein wird – vielleicht werden die Veranstaltenden improvisieren müssen, vielleicht werden nicht alle Veranstaltungsformate so umgesetzt werden können, wie sie sich seit Jahren vor Ort bewährt haben.

Eins steht für die Organisatoren jedoch fest: Die Interkulturelle Woche 2020 findet statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf der Homepage der IKW gibt es eine Rubrik, in der fortlaufend über die aktuellen Entwicklungen informiert wird.