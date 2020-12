Viele Online-Gottesdienste an Weihnachten

Die katholische Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) verwiesen am Montag jeweils auf Übersichten zu Online-Gottesdiensten auf ihren Internetseiten.

Gottesdienste an Weihnachten online

Unter "Kirche.tv" sammelt die Bischofskonferenz die großen Rundfunk- und Online-Gottesdienste während der Weihnachtsfeiertage. Diese Liste werde fortlaufend aktualisiert, hieß es. Wer online einen evangelischen Gottesdienst besuchen möchte, wird in der Internet-Datenbank auf der Seite der EKD fündig.

Unter "weihnachtsgottesdienste.de" findet sich eine Auswahl an Angeboten aus den 20 evangelischen Landeskirchen. Viele evangelische Kirchengemeinden in Bayern tragen ihre Angebote auch auf der Seite "evangelische-termine.de" ein.

Übertragung von Weihnachtsgottesdiensten im Internet

So werden am Heiligabend Familiengottesdienste, Christvespern und Christmetten online übertragen, gestreamt wird zum Beispiel die Christmette im Kölner Dom am Heiligabend um 18 Uhr.

Unter dem Leitwort "Fürchtet Euch nicht!" feiern der EKD-Ratsvorsitzende und bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und der Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, einen ökumenischen Online-Weihnachtsgottesdienst an Heiligabend. Der Gottesdienst wird als Livestream ab 16 Uhr auf Youtube übertragen.