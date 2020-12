"Weihnachtsessen to go" statt Feier: Einrichtungen gehen für Bedürftige und Einsame neue Wege

Wer an den Weihnachtstagen einsam ist, das Fest aber trotzdem im Gemeinschaft verbringen möchte, hat in Bayern vielerorts die Möglichkeit, sich einer öffentlichen Weihnachtsfeier anzuschließen. Normalerweise. Doch auch hier macht Corona vieles anders.

Etwa die Weihnachtsfeier der ökumenischen Gemeinschaft Sant'Egidio in Würzburg, zu der in den vergangenen Jahren bis zu 1.500 Menschen kamen - Bedürftige, Geflüchtete, Einsame. Die Feier wird es heuer nicht geben, dafür ein "To go"-Angebot. Das bieten sie in Nürnberg beim Obdachlosenfrühstück schon länger an.

Obdachlosenhilfe in Nürnberg

Seit mehr als 30 Jahren ist das Obdachlosenfrühstück eine Institution der Nürnberger Innenstadt-Kirchengemeinden. Eine Erfolgsgeschichte aus traurigem Anlass. Und die gerät in Zeiten von Corona noch ein Stückchen trauriger. Rund 300 Menschen kommen seit Mitte März zum "Obdachlosenfrühstück to go" an das Nürnberger Haus der Kirche "eckstein" für ein warmes Getränk und eine Tüte Lebensmittel. An Heiligabend werden doppelt so viele erwartet. Weil die Feier für sozial Schwache in St. Jakob am 24. Dezember wegen Corona aus Platzgründen nicht möglich ist.

In der Regel müssen die Kirchengemeinden rund 1.000 Euro zuschießen, um die Lebensmittel für das Obdachlosenfrühstück zu beschaffen. An Heiligabend wird es der doppelte Betrag sein.

Im "eckstein" soll es diesmal zusätzlich für die Gäste auch eine warme Mahlzeit zum Mitnehmen geben. Der 25. Dezember ist wieder ein Freitag. Auch dann werden Projektkoordinatorin, Diakonin Ute Kollewe, und ihr Team den Menschen in der Schlange Tüten packen. "Das sind Leute wie Du und ich, sie haben eine Würde, und wir wollen sie auch so behandeln", erläutert Kollewe.

Weihnachtsessen to go in München

In München arbeitet der Katholische Männerfürsorgeverein derzeit an einem Ersatz für die Obdachlosen-Weihnachtsfeier. Die findet traditionell an Heiligabend im Hofbräuhaus statt. Rund 700 Gäste werden normalerweise von über 100 Ehrenamtlichen bewirtet, die Fotos vergangener Jahre zeigen enges Gedränge wie im Bierzelt. Die Einhaltung von AHA-Regeln sei dort undenkbar. "Unser Plan war, das Essen in die Olympiahalle zu verlegen, um genug Platz zu haben", so die Organisatoren der Männerfürsorge. Das wurde nicht genehmigt. Man arbeite nun an einer "to go"-Variante.