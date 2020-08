Domspatzen testen sich 16 Wochen lang auf Corona

"Diese Studie kann dazu beitragen, praktikable Strategien für eine sichere, effiziente und sinnvolle Testung von Schülerinnen und Schülern auf das Coronavirus zu entwickeln", sagte Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) am Freitag. Denn Corona-Ausbrüche müssten möglichst frühzeitig erkannt werden.

Den dazu nötigen Rachenabstrich sollen sie selbst vornehmen. Die Schulleitung erhalte die Testergebnisse in anonymisierter Form, um den Schul- und Chorbetrieb entsprechend zu organisieren. Tritt ein Corona-Fall auf, könne umgehend der Quarantäneplan der Schule aktiviert werden.

"Die Regensburger Domspatzen spielen als Chor in der Champions League und sind in der eigenen Schule mit angeschlossenem Internat und täglichen Chorproben in dieser Pandemie besonders exponiert", sagte der wissenschaftliche Leiter der Studie, Michael Kabesch.