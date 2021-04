Krankenpflege-Diakone sehen bei ihrer Arbeit auf Covid-19-Intensivstationen die blanke Angst

Sein Berufskollege und Mitbruder Uwe Müller, der auf der Intensivstation im Klinikum Süd arbeitet, schaut zurück, und ihm kommen ganz ähnliche Gedanken. "Alles musste komplett abgeriegelt werden", erinnert er sich an das Frühjahr 2020. Kein Angehöriger durfte in die Nähe eines schwer Erkrankten kommen, auch wenn sich das Klinikum bei sterbenden Covid-19 Patienten um Ausnahmeregelungen bemüht habe. Der 54-jährige arbeitet "extrem gerne" in der Krankenpflege. Sein Auftrag: Menschen, die so schwer vor allem an der Lunge erkrankt sind, bis zu ihrem möglichen Tod zu begleiten.

Appell aus der Klinik: Lasst euch impfen

Das, was er alles erlebt hat, übersteigt auch nach 25 Jahren in diesem Job seine Vorstellung. Wenn die Lunge nicht mehr mag, stirbt der Mensch, sagt Müller und erzählt von einem Ehemann und Familienvater: "Ich habe die blanke Angst in seinen Augen gesehen." Nicht ansprechbar, oft auch im künstlichen Koma, hinter Maschinen, Monitoren, Kabeln und Schläuchen sieht man kaum noch den Patienten. Uwe Müller muss mit ansehen, dass trotz modernster medizinischer Technik die Menschen sterben.

Auch Johannes Grell ist Rummelsberger Bruder in der Lungenfachabteilung des Nordklinikums. Zu ihm kommen Corona-Patienten nach der Intensivstation, "um sie von der maschinellen Unterstützung langsam zu entwöhnen", sagt er. Der Gang zur Toilette sei für solche Menschen genauso anstrengend wie ein flotter Dauerlauf in den dritten Stock des Krankenhauses, berichtet er.

Was den 52-jährigen Grell und seine Mitbrüder eint, ist der riesige Respekt vor der furchteinflößenden Krankheit Covid 19. Grell appelliert an jeden: "Lasst euch impfen". Für Thomas Naumann sind Corona-Leugner ein rotes Tuch, "weil die keine Ahnung haben und alles infragestellen". Natürlich nerven auch ihn die Hygienemaßnahmen, "aber letztlich machen sie Sinn".

13.30: Die Übergabe

Um 13.30 Uhr ist Übergabe an die Spätschicht. Berichte müssen geschrieben, die Dokumentation vervollständigt und ein sogenanntes Wundprotokoll erstellt werden. Danach Infusionen aufziehen und an die Geräte anhängen. 14.30 Uhr Schichtende.