Spannende Projekte aus der digitalen Kirche

Glaubenshack

Digitale Lösungen für eine Kirche nach dem Lockdown

Glaubenshack ist nach dem bundesweiten Hackathon der Bundesregierung "Wir vs. Virus" entstanden. Hackathon ist eine Wortverbindung aus "Hacken" und "Marathon". Auf diesen zeitlich begrenzten Veranstaltungen wird in Gruppen versucht, nützliche, unterhaltsame oder kreative Lösungen im Zusammenhang mit dem Internet zu erarbeiten. Der Begriff kommt eigentlich aus dem IT-Bereich, aber es gibt mittlerweile Hackathons in den unterschiedlichsten Bereichen. So hat auch Glaubenshack angefangen. Das Team besteht aus sechs Ehrenamtlichen, die in ganz Deutschland verteilt sind. Im Rahmen des ersten Glaubenshacks entstanden diverse Projekte (wie etwa die Mutmacherei, die weiter unten in diesem Artikel vorgestellt wird), die auch nach dem eigentlichen Glaubenshack-Wochenende weiterverfolgt wurden.

Ende März steht dann der zweite Glaubenshack an und beschäftigt sich mit der Fragen, wie Kirche nach dem Lockdown aussehen soll. Die Initiator*Innen sind der Meinung, dass die Kirche nach dem Lockdown nicht in alte Muster zurückfallen darf, sondern ein Umdenken passieren soll.

