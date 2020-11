Kirche im Internet: Die erste evangelische Webseite - zur Geschichte von Sonntagsblatt.de

Zur Zukunft der evangelischen Publizistik im Netz

Aktuelle Studien kommen zu dem Ergebnis, dass sich LeserInnen vor allem Orientierung und Rat wünschen. Gibt es einen persönlichen Nutzwert, sind sie auch bereit, Geld auszugeben. Sonntagsblatt.de nimmt diese Wünsche ernst. Die Seite bietet nicht nur Dossiers zu Lebenshilfe- und Servicethemen an. Unsere Redaktion organisiert auch Schulungen, Workshops und andere Veranstaltungen wie beispielsweise die monatlichen Meetups.



Sonntagsblatt.de ist ein Farbtupfer in der digitalen Medienwelt. Das Online-Magazin hat sich als zweitgrößte evangelische Webseite in Deutschland etabliert. Der Leitsatz von Medienpfarrer Robert Geisendörfer, dem Gründer des Evangelischen Presseverbands für Bayern, gilt auch heute: Wir wollen "Fürsprache üben, Barmherzigkeit vermitteln und Stimme leihen für die Sprachlosen".



Christliche Werte sind das Fundament, auf das sich unsere Redakteurinnen und Redakteure bei ihrer täglichen Arbeit stützen. In unserer Berichterstattung setzen wir auf Qualität, Exklusivität und Hintergrundinformationen. Journalistischer Anspruch und das Streben nach maximaler Verbreitung und Reichweite sind in unseren Augen kein Widerspruch. Auch deshalb sind unsere Beiträge nicht hinter einer Bezahlschranke versteckt. Auf unserer Seite finden Sie persönliche Blogs und kritische Artikel, unterhaltsame Videos und tiefgeifende theologische Texte.

Wir informieren täglich aktuell – auf der Webseite, in Newslettern und sozialen Medien. Lesen Sie. Schauen Sie. Hören Sie zu. Beteiligen Sie sich an unseren Aktionen. Engagieren Sie sich in unseren Projekten.